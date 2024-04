Returnal : et non, pas d'annonce pour le JV

On va vous la faire rapide : le 3e anniversaire dene fera pas l'objet d'une extension et encore moins de l'annonce d'une suite, le teasing de Housemarque menant juste à l'arrivée d'un partenariat avec Dark Horse pour un futur Graphic Novel (Returnal : Fallen Asteria), une version animée à découvrir ci-dessous, et un artbook à venir.N'oubliez pas que ça bosse quand même dans le studio, sur une nouvelle licence voulue comme encore plus ambitieuse que celle précitée.