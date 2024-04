Starfield : d'autres modes graphiques arriveront sur ''console'' (+ info sur l'extension) Starfield : d'autres modes graphiques arriveront sur ''console'' (+ info sur l'extension)

Dans une longue interview accordée au micro de Kinda Funny, Todd Howard de Bethesda est venu nous apprendre que Starfield continuait de progresser dans ses updates et parmi les choses promises dont les maps des villes, nous aurons droit à d'autres modes d'affichage sur console, signifiant peut-être enfin du 60FPS. Ou 40 selon la motivation. Notez d'ailleurs qu'il dit « console » et pas spécifiquement « Xbox » mais on évitera de tirer des conclusions de tout cela…



Autre point concernant Starfield : l'extension 1 sortira bien en fin d'année et s'attardera sur la mystérieuse Maison de fanatiques Va'ruun, répondant du coup à l'une des grandes attentes des fans.



Enfin, l'homme confirme d'une certaine manière les propos de Jez Corden sans entrer dans les détails : Bethesda cherche à accélérer le rythme de ses sorties sans tomber dans la précipitation, et reste constamment en discussion avec des équipes externes pour pourquoi pas valider un jour un nouveau projet type Fallout : New Vegas.