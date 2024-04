The Wolf Among Us 2 donne des nouvelles The Wolf Among Us 2 donne des nouvelles

On l'oublierait presque et c'est normal après bientôt deux ans de silence (la seule nouvelle depuis étant celle d'un report), mais le chantier The Wolf Among Us 2 poursuit son petit chemin, preuve avec ces quatre nouveaux visuels dont la livraison a spécialement été faite par Geoff Keighley. Comme un clin d'oeil pour une possible bande-annonce durant le Summer Game Fest.



On continue de croiser les doigts pour une sortie cette année (PC, PlayStation et Xbox en cross-gen), en rappelant que contrairement au premier, la diffusion ne se fera pas de manière épisodique.