Larian Studios bosse sur deux nouveaux projets, mais n'a pas oublié Baldur's Gate III

Lors d'un nouveau billet de blog, Larian Studios a tenu à légèrement préciser ses plans d'avenir, désormais en dehors des Royaumes Oubliés : ce n'est pas un mais deux projets qui sont actuellement sur la table pour permettre au studio de développer « ses propres licences ». L'équipe évite soigneusement de préciser si chacun des jeux sera donc une nouvelle IP ou si au moins une ré-exploitera le copieux univers de Divinity.



En tout cas, les idées sont déjà en place, aussi bien dans le gameplay que la narration, pour que Larian ponde « le meilleur travail » jamais effectué jusqu'à présent par les développeurs. La barre est haute il faut avouer.



Et Baldur's Gate III ? Il n'est pas oublié car une team dédiée continue comme promis de continuer d'améliorer l'expérience au maximum :



- Le futur patch 7 offrira des améliorations narratives au niveau des « fins maléfiques » avec nouvelles cinématiques, tout en ajoutant l'attendu support des mods (on ignore si le cross-platform sera proposé d'emblée pour les consoles).

- A l'avenir, Larian n'a pas oublié d'ajouter le mode photo et une option cross-play, tout en promettant de toujours améliorer les performances et la stabilité.