Koei Tecmo annonce à l'avance que ses résultats fiscaux ne seront pas à la hauteur Koei Tecmo annonce à l'avance que ses résultats fiscaux ne seront pas à la hauteur

Koei Tecmo livrera son rapport fiscal un peu plus tard, mais préfère prévenir de suite les investisseurs : l'année fiscale qui s'est récemment terminée (1er avril 2023 au 31 mars 2024) est une déception par des objectifs JV non atteints, avec une révision de -11 % pour le CA et tout de même -28 % pour le bénéfice opérationnel.



En cause signalée, des ventes moins importantes que souhaitées sans que ne soit nommé les coupables, mais on ne peut que penser à Rise of the Ronin qui a vite disparu des charts (hors Japon) et même Wo Long : Fallen Dynasty qui n'a pas vraiment performé sur la longueur (sinon, nous aurions été mis au courant).