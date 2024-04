EA : le choix du monde ouvert pour les adaptations de Black Panther et Iron Man EA : le choix du monde ouvert pour les adaptations de Black Panther et Iron Man

C'était pile ou face et dans les deux cas, ça tombera sur quelque chose qui n'arrangera pas forcément ceux qui privilégient les expériences purement linéaires : par de multiples offres d'emploi chez Electronic Arts, les adaptations de Iron Man et Black Panther sont toutes deux qualifiées d'expériences en monde ouvert. Voilà.



C'est quelque part routinier du genre super-héros, des exceptions existants tout même (Marvel's Guardians of the Galaxy et peut-être le futur Marvel 1943), et avant d'en savoir enfin davantage, rappelons que Black Panther est entre les mains du jeune studio Cliffhanger Games, tandis que Iron Man sera pris en main par Motive après leurs travaux sur Star Wars Squadrons et Dead Space Remake.