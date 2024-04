Ascendant Studios (Immortals of Aveum) : après les licenciements, place au chomage technique

Manque d'originalité malgré sa thématique ou prix tout simplement trop cher pour une nouvelle licence du genre : quel que soit le responsable du total échec desur le plan commercial, reste que les conséquences se montrent encore plus brutales qu'attendu.Car après avoir dû licencier près de la moitié de ses effectifs, nous apprenons via Polygon qu'une bonne partie des membres restants sont actuellement au chômage technique, ce qui aux yeux de l'ex-employé Kris Morness est encore pire : à moins de démissionner, les concernés restent sans emploi, sans revenus et n'ont de fait pas eu droit à une indemnité de départ.On ne sait même pas comment Ascendant parviendra à remonter la pente, aucune nouvelle n'ayant été donnée depuis fin 2023, avec la mise en ligne d'une démo jouable et une upgrade de contenu gratuit.