Moon Studios a des idées (et un titre) pour Ori 3 Moon Studios a des idées (et un titre) pour Ori 3

Après avoir fait plaisir aux joueurs PC et Xbox (mais également Switch), Moon Studios semblait en avoir terminé avec sa franchise Ori, ou du moins pour l'instant.



Dans une interview accordée à Game Informer, le co-fondateur Gennadiy Korol a commencé à indiquer qu'aucune suite n'était à l'esprit et même que l'arc était terminé en l'espace de deux épisodes, mais ça c'était avant que le PDG Thomas Mahler le reprenne en disant qu'en fait, ils ont déjà quelques idées sur la table et même un potentiel titre pour un Ori 3. Autant dire que Korol a été surpris, soit par les plans de Mahler, soit parce qu'il balance ce genre d'infos sans prévenir.



Dans tous les cas, si Ori 3 venait à se faire, soyez très patients car Moon Studios a beaucoup à faire avec sa nouvelle licence No Rest for the Wicked qui débutera son Early Access le 18 avril sur Steam, avec forcément un long suivi pour parfaire son expérience ainsi que le développement en parallèle de versions consoles.