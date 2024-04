SaGa Emerald Beyond : une démo en approche

C'est devenu dans les habitudes de Square Enix et pour le coup, l'importance est d'autant plus grande pour une licence de niche :aura aussi droit à une démo jouable avant son lancement, avec mise en ligne dès ce soir à minuit sur consoles (PS5, PS4, Switch) et demain à 18h00 pour les joueurs Steam.On ignore si le transfert de sauvegarde sera possible, mais dans tous les cas, le jeu complet arrivera le 25 avril mondialement, avec versions Android & iOS en renfort.