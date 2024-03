Embracer en a terminé avec les licenciements Embracer en a terminé avec les licenciements

Après avoir charcuté ses effectifs, détruits des studios (Volition, Free Radical...) quand d'autres ont réussi à s'en sortir de manière indépendante (Saber Interactive) ou racheté par d'autres (Gearbox, comme annoncé hier), Embracer met fin à l'hécatombe en l'annonçant officiellement : la restructuration et les licenciements sont terminés.



Les survivants peuvent donc souffler, de Tarsier à Warhorse en passant par Dambuster, Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Black Forest Games, et non sans ironie, le PDG Lars Wingefors déclare qu'il est « beaucoup trop tôt » pour redémarrer le cycle des « fusions et acquisitions ». Sans rire…



Notons que nous n'avons aucune nouvelle de Piranha Bytes (Elex, Risen…), supposé être à deux doigts de la fermeture ou de la revente en décembre dernier, sans que Embracer n'ait communiqué une seule fois sur le sujet.