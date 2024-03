Team Yakuza : quoi qu'il arrive, Like a Dragon continuera de tourner sous Dragon Engine Team Yakuza : quoi qu'il arrive, Like a Dragon continuera de tourner sous Dragon Engine

A l'inverse de Bandai Namco, Square Enix et Konami qui n'hésitent plus à embrasser les bienfaits de l'Unreal Engine 5 à de multiples tentatives, la Team Yakuza de SEGA continue de se détourner de cette option de facilité et si l'on peut se demander quel gain pourrait avoir le moteur d'Epic Games dans les Like a Dragon, cela restera pour l'heure de la supposition tant rien ne va dans cette direction.



Interrogé sur le sujet, les responsables ont expliqué auprès de 4Gamer que s'il y avait un travail constant dans la formation des nouveaux employés, chacun devra prendre en compte que le Dragon Engine restera le pilier de la franchise et évoluera de cette façon avec le temps, par l'apport d'outils spécialement dédiés à ce que réclament les développeurs pour la conception de futurs épisodes.



En bref une manière de se débarrasser du superflus en s'attardant sur le plus important pour une licence ou associé (Judgment), qui plus est avec une rapidité exemplaire due à l'évidente proximité : « Si vous utilisez un moteur tiers, vous devez envoyer un mail au support pour obtenir une réponse dans environ 3 jours. Si vous demandez au programmeur du moteur à côté de vous, cela prendra 5 secondes. »



Dernier épisode en date, Like a Dragon : Infinite Wealth a dépassé le million de ventes en un temps record (comparo néanmoins biaisé car c'était le premier épisode principal à bénéficier d'un lancement mondial), n'empêchant pas à l'équipe de sabrer le champagne, surtout par le fait que selon eux et en prenant en compte les données numériques, Infinite Wealth incarne une nouvelle croissance au Japon pour la franchise après déjà des ventes supérieures aux attentes pour Like a Dragon Gaiden.