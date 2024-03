Prince of Persia : The Lost Crown dévoile son suivi avec du nouveau contenu gratuit et payant Prince of Persia : The Lost Crown dévoile son suivi avec du nouveau contenu gratuit et payant

La team Prince of Persia : The Lost Crown nous avait promis un vrai suivi pour le jeu, et il prend aujourd'hui forme avec la publication d'une feuille de route se résumant simplement : plein de skins et défis gratuits, mais aussi et surtout une extension payante en dessert.



Dans le détail :



- Mode Speedrun, option Permadeath et skins en mars

- Mode Boss Rush et skins au printemps

- Nouveaux défis (combats, puzzles…) et accessoires en été

- Une extension scénarisée en fin d'année, le seul contenu payant