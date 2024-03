Resident Evil 4 Remake maintient sa performance

Il y a quelques jours, Capcom évoquaitet son bilan toujours plus fou de 25 millions de ventes, un record absolu dans l'histoire de l'éditeur, n'empêchant pasde tirer un peu de couette vers lui en parlant de son propre fait d'arme : avec désormais 7 millions de ventes en moins d'un an, cette dernière refonte s'octroie elle le record de rapidité pour la franchise.Pour comparer, siest aujourd'hui le plus grand succès de la saga (13,6 millions d'unités écoulées), le titre n'avait fait « que » 5 millions sa première année, preuve encore des capacités de Capcom à vendre ses produits sur la longueur grâce aux promos, etfinira également par en profiter, lui qui a déjà eu sa version GOTY le mois dernier.