Suite aux (très) mauvais résultats de PayDay 3, Starbreeze limoge son PDG Suite aux (très) mauvais résultats de PayDay 3, Starbreeze limoge son PDG

PayDay 3 était le jeu de tous les espoirs pour Starbreeze. Son lancement loupé ne se fait pas sans conséquences et elles sont brutales : le PDG Tobias Sjögren vient d'être poussé vers la sortie par le conseil d'administration, remplacé de suite par Juergen Goeldner pour assurer l'intérim, ou maintenir le poste s'il parvient comme il l'annonce ouvertement à faire remonter l'audience du jeu (et sa monétisation).



Même s'il est difficile de juger du bilan sur consoles, encore plus par sa présence dans le Game Pass, celui sur Steam est tout simplement effarant : après un lancement plutôt sympathique, l'audience s'est totalement écroulée pour avoir désormais des pics d'un peu plus de 300 joueurs au quotidien. Juste pour info, PayDay 2, c'est encore actuellement des pics à plus de 30.000 par jour. Voilà.



Souhaitons que l'équipe garde le cap, ne serait-ce que pour la curiosité de voir la couleur de Project Baxter, une nouvelle adaptation de l'univers Donjons & Dragons prévue pour 2026.