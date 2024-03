Rockstar : la gronde des syndicats suite à la fin du télé-travail pour GTA VI Rockstar : la gronde des syndicats suite à la fin du télé-travail pour GTA VI

Les nombreux problèmes du Covid-19 ont mené un temps à un bouleversement du secteur JV avec une hausse des revenus dont on voit aujourd'hui les effets de l'inéluctable chute qui a suivi quand les choses sont revenues à la normale, et ce n'est pas le seul effet yo-yo à retenir.



Car qui dit pandémie dit confinement et l'émergence du télé-travail dont les éditeurs ont constamment vanté les mérites en pouvant du coup embaucher à travers le monde sans trop de restrictions, qu'importe la distance… jusqu'à aujourd'hui. Car bizarrement, depuis que d'autres sujets ont remplacé le Covid dans l'actualité, ces mêmes éditeurs font résonner un autre son de cloche en déclarant que travailler au bureau, c'est quand même vachement intéressant et en plus, ça permet d'éviter plus facilement certains leaks.



Et après le coup du trailer en fuite sur Grand Theft Auto VI, Rockstar a fait savoir que l'heure était venue pour que chacun bouge son cul pour revenir à la méthode 100 % présentielle, ce qui vient de causer une gronde majeure dans le syndicat des travailleurs indépendants UK, pointant une promesse non tenue. Une de plus.



Car là est tout le problème. Lorsque Rockstar, comme d'autres, a mis en place le télé-travail sans intention de revenir en arrière, des développeurs se sont permis de déménager tout en continuant de bosser, et certains ont été embauché alors qu'en situation de handicap niveau mobilité. Déjà en 2023, la colère se faisait sentir quand l'éditeur a imposé un retour en arrière en établissant au moins 3 jours par semaine de présentiel, tout en promettant ouvertement aux employés par mail que « Ce n'est pas une première mesure pour le retour à 5 jours par semaine. Personne ne veut revenir à l'ancienne façon de travailler. » Bah faut croire que si…



Outre une réorganisation et la logistique des employés qui auront tout intérêt à se démerder pour ne pas finir la corde au cou dans un contexte de licenciements un peu partout en occident, les syndicats évoquent également que ce retour désormais acté en arrière (dès la mi-avril) ne fera qu'ouvrir la voie aux pratiques toxiques notamment sur les politiques de crush intensif (et habituels chez Rockstar).



Selon l'un des employés :



« Comme d'habitude, il n'y a eu aucune consultation préalable avec nous, ceux qui sont le plus affectés par les changements de politique. L'une des grosses préoccupations est d'être à nouveau obligé de travailler tard au bureau pour rester en contact avec les différentes équipes à travers le monde alors qu'avant, nous pouvions nous connecter depuis chez nous pour les réunions tardives. Cela signifiera manquer de temps avec nos familles. J'ai également des collègues qui ont des problèmes de santé les empêchant de travailler à temps plein en présentiel, et qui sont désormais laissés dans l'incertitude. »