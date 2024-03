Encore du leak d'infos pour Assassin's Creed RED Encore du leak d'infos pour Assassin's Creed RED

C'est de nouveau Tom Henderson qui vient nous parler de Assassin's Creed Codename RED dont on attend la présentation dans le courant du printemps à l'occasion de l'habituelle Ubisoft Forward, et commençons par parler technique en apprenant que malgré son désormais statut « Full New Gen », la franchise ne bénéficiera d'un nouveau moteur, mais néanmoins d'une imposante évolution de l'actuelle.



Pour info, l'ancienne version n'était qu'une base exploitable de telle ou telle façon par les différents studios, au point de causer différentes disparités techniques d'un épisode à l'autre. Désormais, le renommé « Anvil Pipeline » évoluera comme un seul à partir des différents studios afin que même un épisode « annexe » à la Mirage puisse bénéficier de tous les avantages et features précédemment mis en place par un autre studio. C'est bien, mais à se demander pourquoi cela n'a pas été fait avant… Dans tous les cas, Henderson parle d'une belle évolution notamment sur la météo dynamique et les différentes animations.



Hormis cela, notre renseigné confirme une approche bien plus infiltration que par le passé avec un style Splinter Cell dans le besoin de se cacher, de jouer avec les sources de lumière (on peut par exemple éteindre les torches) ou se coucher au sol n'importe quand. Assassin's Creed Codename RED reprendra en outre les fonctionnalités Housing de Valhalla pour construire à partir de rien de petits campements avec construction et améliorations d'armurerie, dojo et bien plus, que l'on pourra personnaliser et placer où bon nous semble.



Rappelons que selon plusieurs sources dont Henderson, ce nouvel épisode dit « central » proposera deux personnages jouables, Yasuke (le fameux samouraï noir) et la kunoichi Naoe, dans une histoire qui nous permettra de croiser la route de personnages historiques tels Akechi Mitsuhide et Oda Nobunaga.