Square Enix : face à la nouvelle politique, le producteur de Harvestella fait ses valises

Si vous avez suivi l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau boss de Square Enix a mis en place une nouvelle politique se résumant simplement : du AAA maison, quelques partenariats avec des indés et « parfois » des productions moindres avec un regard préalable pour être bien assuré que le projet ne rejoindra pas une liste devenue trop épaisse d'échecs sur le plan commercial.fut par exemple un échec et parce qu'il n'avait probablement pas d'idées assez viables pour satisfaire le patron, son producteur Daisuke Taka n'a plus d'autres choix que d'annoncer faire ses valises, avec un départ acté pour la fin du mois d'avril.A lire ses déclarations, on comprend que les changements sont tombés brutalement car aujourd'hui, il se montre totalement dans le flou quant à son avenir, et espère trouver vite quelques contacts amateurs ou professionnels pour rebondir...