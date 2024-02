Toys For Bob redevient indépendant ! Toys For Bob redevient indépendant !

Et si l'heure n'était plus à l'unification ? Car juste après les déclarations sur une possibilité de séparation avec Embracer, c'est quelque chose de totalement officielle qui vient de tomber : Toys for Bob (auparavant chez Activision et du coup Xbox) vient justement de redevenir indépendant.



L'équipe derrière Crash Bandicoot 4 et Sypro Reignited Trilogy va donc de nouveau voguer en solo afin de gagner en agilité et en partenariat, même si l'on peut rigoler sur le sujet de leur future tentative en apprenant que les mecs sont en train « d'explorer » un deal avec… Xbox. Et non, ce ne sera pas un Banjo (par exemple) vu que le projet est lancé quoi qu'il arrive et que le communiqué parle sans détour de « nouvelles histoires » et « nouveaux personnages ».