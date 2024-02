Electronic Arts : Star Wars FPS annulé, et le Battlefield solo sauvé de justesse Electronic Arts : Star Wars FPS annulé, et le Battlefield solo sauvé de justesse

Encore au stade de rumeurs hier soir au moment du dodo, l'annulation du Star Wars FPS de Respawn (où l'on incarnait un mandalorien) est désormais totalement acté, Electronic Arts reconnaissant publiquement via un communiqué que la boîte connue un temps pour Titanfall se consacrera désormais uniquement à Apex Legends et à Star Wars Jedi, prouvant qu'un inéluctable troisième épisode est dans les cartons.



« Nous avons décidé de nous éloigner du développement d'un FPS Star Wars pour concentrer nos efforts sur de nouveaux projets autour de nos propres marques, tout en fournissant un support pour les jeux existants. »



Et encore.

Car même chez ses propres marques, il y a des coupes, en la fermeture du studio Ridgeline Games en charge du Battlefield 100% solo. Marcus Lehto affirme ne pas avoir été mis au courant de cette cessation d'activité mais pardonnez le doute quand l'homme a récemment fait ses valises sans donner d'explications.



UPDATE



- Le Battlefield solo est finalement maintenu, mais sera désormais entre les mains de Criterion (dont on attendait autre chose mais bon).