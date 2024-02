Embracer, c'est 1205 employés licenciés en 2023, et déjà des prévisions d'autres coupes cette année Embracer, c'est 1205 employés licenciés en 2023, et déjà des prévisions d'autres coupes cette année

Chaque personne qui suit un minimum l'actualité est au courant des déboires d'Embracer dont la stratégie première fut un bel échec : la course aux rachats et aux investisseurs, et il aura suffit de la perte d'un seul (gros) contrat pour mener à un effondrement du château de cartes.



De fait et malgré une réduction de 8 % de ses effectifs (soit 1205 employés licenciés rien qu'en 2023), 29 jeux annulés et 16 studios fermés (ou revendus), Embracer continue d'être dans le rouge avec un grand écart façon Van Damme : si le CA est stable pour ne pas dire identique d'une année à l'autre, on passe de 130 millions d'euros de bénéfices fin 2022 à 154 millions de pertes fin 2023.



Les objectifs de réduction de la dette ne seront pas atteints et Embracer prévient que la structuration n'est pas terminée, avec d'autres coupures à attendre au-delà du 31 mars 2024…



Il faut dire aussi que niveau software, tout n'est pas à son meilleur et si quelques titres parviennent à se vendre sur la longueur comme Dead Island 2, Deep Rock Galactic, PayDay 3 et Remnant 2, plusieurs sorties du trimestre de noël n'ont pas été à la hauteur des espérances, notamment Arizona Sunshine 2 (VR) et Hot Wheels Unleashed 2 dont ventes moyennes sont liées selon Embracer au calendrier surchargé. Drôle d'excuse quand les mecs vont enchaîner les sorties durant ce premier trimestre tout aussi compliqué :



- Alone in the Dark

- Outcast : A New Beginning

- Expeditions : A MudRunner Game

- Tomb Raider I-III Remastered

- Deep Rock Galactic : Survivor

- South Park : Snow Day



De jolis morceaux sont également attendus pour plus tard cette année, dont Little Nightmares III, Homeworld 3 et surtout Warhammer 40.000 : Space Marine 2.