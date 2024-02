Xbox : prise de parole pour ce jeudi [rumeurs sur 3 portages Xbox sur d'autres supports]

Les précisions étaient hautement attendues et c'est donc ce jeudi 15 février que Phil Spencer prendra officiellement la parole (à 21h00) dans le cadre d'une « édition spéciale du podcast officiel » où l'homme sera spécialement accompagné de Sarah Bond et Matt Booty. Donc toutes les principales têtes, pour nous partager l'avenir de « l'activité Xbox ».Bon on ne va pas revenir en détails sur ce qui s'est dit, surtout que certains ont apparemment parlé un peu trop vite, mais est surtout en vue la haute possibilité de futurs portages PlayStation 5 et/ou Switch dans le cadre d'une nouvelle politique d'ouverture qui devrait se faire au cas par cas. En tout cas pour l'instant. The Verge vient en effet de déclaré selon ses sources que seulement 3 jeux sont concernés, avec dans l'ordre :assez rapidementpar la suited'ici la fin d'annéeLes trois là sont limite signés et pour le reste, ce n'est encore qu'à l'étude et il est d'ailleurs probable que nous n'en sachions pas davantage jeudi.