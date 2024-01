Le beau boost de noël pour Resident Evil 4 Remake Le beau boost de noël pour Resident Evil 4 Remake

En attendant l'habituel rapport trimestriel accompagné d'une mise à jour software global chez Capcom, l'éditeur indique de suite les bons résultats de Resident Evil 4 Remake pour les dernières fêtes de fin d'année, avec un peu plus d'un million d'unités écoulées entre début octobre et fin décembre, pour un total de 6,48 millions depuis son lancement.



L'apport des versions iOS ainsi que la pub PSVR2 et surtout les promotions auront donc donner un sérieux boost à cet épisode (c'est deux fois mieux que durant l'été) même s'il reste énormément de chemin à faire pour côtoyer le grand patron Resident Evil 2 Remake à plus de 13 millions.