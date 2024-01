Apple Vision Pro : de jolies réservations avant la sortie, mais tout est encore à prouver

Ce vendredi 2 février pourrait éventuellement devenu l'une des dates majeures dans l'histoire de la technologie avec la lancement aux USA de l'Apple Vision Pro, le casque AR/VR incarnant le « premier véritable ordinateur spatial » dont il est inutile de rappeler les promesses (sinon, il y a toujours la vidéo de présentation ci-dessous).Du matos avant tout destiné aux professionnels et à quelques bourgeois vu le prix de vente (3499$, pour 256Go de stockage), et ce afin d'implémenter un maximum d'applications avant une future démocratisation pour un modèle moins cher et donc plus grand public. Mais encore faudrait-il que la sauce prenne.Car nous apprenons aujourd'hui qu'avant même sa sortie, la casque s'est déjà écoulé à 200.000 unités selon les chiffres de précommande, ce qui pourrait paraître excellent si l'analyste renseigné Ming-Chi Kuo n'était pas venu placer une importante bémol : le plus gros des réservations se sont faites durant le week-end d'ouverture (environ 170.000 du 19 au 21 janvier) pour ensuite un sérieux ralentissement.On attendra donc de voir si les reviews US (prévus dans la journée) et d'éventuels essais en boutique attirent de nouveaux intéressés pour cette technologie dont l'objectif est de 500.000 ventes d'ici la fin de l'année. Et encore, on rappelle que Apple en voulait initialement 1 million avant de se rendre compte des problèmes de production.