Charts UK : dès sa sortie, Tekken 8 se montre plus imposant que Street Fighter 6 Charts UK : dès sa sortie, Tekken 8 se montre plus imposant que Street Fighter 6

C'est le principal point à retenir des charts UK de la semaine dernière, relayés par GamesIndustry : Tekken 8 fait une entrée fracassante avec des ventes physiques deux fois supérieures à celles de Street Fighter 6 l'année dernière. De quoi bien démarrer les choses pour Bandai Namco qui avait déjà pu narguer Capcom avec 10 millions de Tekken 7 (plus gros succès de la baston sauce Japon de la précédente gen, hors Smash Bros), contre 7 millions de Street Fighter V.



Rien à dire en revanche sur Like a Dragon : Infinite Wealth qui choppe la deuxième place mais dont nous ne bénéficions (pour l'heure) d'aucune donnée comparative avec le précédent.



1. Tekken 8 (NEW)

2. Like a Dragon : Infinite Wealth (NEW)

3. Call of Duty : Modern Warfare III (+4)

4. EA Sports FC 24 (-2)

5. Super Mario Bros. Wonder (+1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (+4)

7. Hogwarts Legacy (-6)

8. Mortal Kombat 1 (-3)

9. Grand Theft Auto V (+2)

10. Prince of Persia : The Lost Crown (-6)