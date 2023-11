Fallout (Prime) : des visuels avant la bande-annonce Fallout (Prime) : des visuels avant la bande-annonce

Le site Vanity Fair a publié quelques photos officielles de la future série TV Fallout, illustrant plusieurs personnages centraux du scénario dont « The Ghoul » (interprété par Walton Goggins), un mutant bien plus intelligent et rusé que les autres survivants de l'apocalypse.



Todd Howard s'est exprimé sur le sujet (au lieu de donner une date pour l'upgrade de Fallout 4) pour annoncer que la série TV était canon à l'univers, ce qui n'est pas bien difficile dans cet univers où de nombreuses choses n'ont pas été explorée, tout en félicitant Jonathan Nolan sur le travail accompli. On rappelle qu'il est plus précisément showrunner des trois premiers épisodes.



Le lancement de la série aura lieu le 12 avril 2024 sur Prime Video, et on continue d'en attendre une première bande-annonce.