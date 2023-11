The Last of Us II Remastered : quelques petites infos concernant le mode ''No Return''

En attendant peut-être une présentation plus complète du sujet, c'est via LinkedIn que le nouveau mode roguelike « No Return » defait parler de lui, permettant de découvrir qu'il sera constitué de 12 niveaux avec, évidemment vu le genre, du procédural pour garantir un renouvellement à chaque session.Nous apprenons également que outre Ellie, Joel et Abby, les autres personnages jouables seront Tommy, Dina, Jesse, Lev, Mel et même davantage à débloquer au fur et à mesure de nos progressions.Sortie prévue le 19 janvier 2024, uniquement sur PS5 dans un premier temps, avec possibilité d'exploiter une upgrade de 10€ si vous avez l'original en disque comme en démat.