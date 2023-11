Europe : le bilan d'octobre, avec les percées d'AC Mirage, Spider-Man 2 et Super Mario Wonder Europe : le bilan d'octobre, avec les percées d'AC Mirage, Spider-Man 2 et Super Mario Wonder

GamesIndustry nous fait le rapport complet du mois de septembre pour la zone européenne, incluant dans son classement les données numériques sauf pour Nintendo, Epic Games (donc Alan Wake 2), Larian (donc Baldur's Gate III) et CI Games (donc Lords of the Fallen).



Voici ce que l'on retiendra de tout cela :



- Ventes softwares en hausse de 2 % sans avoir besoin de Call of (MWIII est sorti en novembre).

- Assassin's Creed Mirage est le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la franchise, derrière Valhalla.

- Marvel's Spider-Man 2 fait 30 % mieux que le premier. C'est le meilleur lancement PlayStation 5 à ce jour MAIS pas le record first-party Sony : en incluant les ventes PS4, God of War Ragnarok fait mieux.

- Sans données numériques, Super Mario Bros. Wonder est de toute façon le meilleur lancement jamais vu dans la franchise : mieux que Mario Odyssey (le double) et 3D All-Stars (+59%).

- Pas aidé par le recul du genre, de la licence elle-même et la proposition Game Pass, Forza Motorsport se contentera de la 42e place… bien en-dessous de Détective Pikachu Returns (32e).



Enfin, sur le hardware :



- La PlayStation 5 est en hausse de 11 % par rapport à octobre (143 % en 2023 face à 2022)

- La Switch en baisse de 20 % (-10 % par rapport à octobre)

- La Xbox Series en baisse de 52 % (-20 % par rapport à octobre).







1. EA Sports FC 24

2. Assassin's Creed Mirage

3. Marvel's Spider-Man 2

4. Super Mario Bros. Wonder

5. Grand Theft Auto V

6. Lords of the Fallen

7. Battlefield 2042

8. Hogwarts Legacy

9. Red Dead Redemption 2

10. It Takes Two