[RUMEUR] Gearbox : Borderlands 4 et Tiny Tina's Wonderlands 2 sont en développement [RUMEUR] Gearbox : Borderlands 4 et Tiny Tina's Wonderlands 2 sont en développement

LinkedIn est un potentiel nid à leak et c'est de nouveau là-bas qu'on se détourne pour apprendre de la part de Randel Reiss, ancien directeur technique de Lost Boys Interactive (studio apportant son soutien technique à Gearbox et autres) qu'un Borderlands 4 était dans les cartons, de même qu'un Tiny Tina's Wonderlands 2, spin-off et surtout succès surprise de l'éditeur.



Et autant pour Tiny Tina's, on ne se fait pas trop de soucis tant Randy Pitchford déclarait déjà en 2022 vouloir en faire une franchise à part entière faite d'expériences différentes de d'habitude, autant pour Borderlands 4, on espère un peu d'originalité après un troisième épisode carré mais tout de même très sage dans ses intentions.



Dans tous les cas, reste néanmoins l'inconnue du bon déroulement de chaque chantier quand on sait selon plusieurs sources (Bloomberg et Reuters) que Embracer souhaiterait vendre Gearbox et ses licences.