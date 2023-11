Après le succès au cinéma de Sonic, SEGA souhaite tenter le coup avec d'autres IP Après le succès au cinéma de Sonic, SEGA souhaite tenter le coup avec d'autres IP

Sans atteindre la puissance commerciale d'un Super Mario Bros. dans les salles obscures, reste que les deux adaptations cinématographique de Sonic furent un succès, et il devrait sans problème en être de même pour le troisième à venir.



Mais pendant que s'étend doucement le « Sonic-verse », SEGA commence à entrevoir d'autres possibilités et c'est de nouveau par le biais de Shuji Utsumi auprès de la chaîne CNBC que l'entreprise a déclaré souhaiter adapter d'autres licences de leur catalogue afin de toucher un plus large public, aussi bien dans le cas de licences fortes déjà bien établies (citant expressément Like a Dragon et Persona) que dans l'espoir de faire « revivre d'autres classiques de SEGA ».



Sinon, le mec a rajouté que le coup des skins Sonic dans Roblox, ça a super bien fonctionné dans attendez-vous à davantage de délire du genre. Au pif, Fortnite ?