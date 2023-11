Falcom : un nouveau The Legend of Heroes à venir en attendant (un jour) une nouvelle licence

Falcom a bien des souhaits, comme doubler sa productivité, mettre en place de nouvelles licences et proposer un jour un rendu un peu plus en adéquation avec notre époque, mais en attendant de voir les effets de tout cela, l'entreprise continue son chemin de routine avec des résultats fiscaux en légère baisse sur les 12 derniers mois mais néanmoins suffisamment stable en plus d'offrir l'essentiel : l'entreprise reste dans le vert, même si de pas grand-chose (l'équivalent de moins de 6 millions d'euros de bénéfices nets sur 1 an).Et si l'année qui s'est écoulée fut essentiellement marquée par le lancement de, la prochaine sera naturellement pouravec la promesse d'un nouvel épisode pour septembre 2024 au plus tard, en plus d'une adaptation mobile de. Bien entendu, Falcom était l'un des derniers éditeurs japonais à rester dans une politique old-school en matière de localisation, tout cela ne concerne que le Japon, pendant que l'occident accueilleral'été prochain (avec presque 2 ans de retard). Et non, toujours aucune nouvelle pour une version européenne de