Capcom : mise à jour des données softwares, dont un Resident Evil 2 Remake toujours plus haut Capcom : mise à jour des données softwares, dont un Resident Evil 2 Remake toujours plus haut

Au tour de Capcom de nous faire une mise à jour de ses données softwares, où l'on retiendra qu'il serait quand même temps de nous annoncer le nouveau Monster Hunter, bien qu'en cumulée, 1,1 million de ventes en 3 mois (extension inclus), ça va, ce n'est pas trop mal…



A part cela :



- Rien ne pourra déloger un jour Resident Evil 2 Remake de son statut de plus gros succès de l'histoire de la franchise (hors cumule remaster & co).

- Rendons nous compte que (les extensions comptant comme des produits à part), Monster Hunter World et Monster Hunter Rise (+ extensions donc) représentent quasiment la moitié du total de la saga.

- Il semble que Resident Evil 4 Remake va devoir aborder l'étape des promos pour commencer à grimper les échelons.

- Avec le temps, Dead Rising 3 sera parvenu à devenir le plus gros succès de la licence.



(Note : ne sont indiqués que les jeux qui ont obtenu au moins 100.000 ventes de plus depuis leur dernière apparition dans ce type de rapport)





SAGA MONSTER HUNTER :



- Monster Hunter World : 19,1 millions (+ 100.000)

- Monster Hunter Rise : 13,6 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 10,7 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 6,5 millions (+ 400.000)



SAGA RESIDENT EVIL



- Resident Evil 2 Remake : 13,1 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 7 : 12,7 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 5 (PC/PS3/360) : 8,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 (PC/PS3/360) : 8,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Village : 8,7 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 3 Remake : 8 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 4 Remake : 5,4 millions (+ 500.000)

- Resident Evil Remake HD (PC/PS3/360) : 4 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 0 HD (PC/PS3/360) : 4 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations 2 : 3,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 (PS4/One) : 3,1 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 (PS4/One) : 2,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil OPR : 2,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 Ultimate HD (PC) : 2,7 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations (PC/PS3/360) : 2,5 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 (PS4/One) : 2,5 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 5 Gold Edition (PC/PS3/360) : 2,4 millions (+ 100.000)



SAGA DEVIL MAY CRY



- Devil May Cry 5 : 7,4 millions (+ 200.000)

- DMC Devil May Cry : 3 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry 4 : Special Edition : 2,5 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry HD Collection : 1,6 million (+ 100.000)



SAGAS BASTON



- Street Fighter 5 : 7,4 millions (+ 100.000)

- Street Fighter IV (PC/PS3/360) : 3,5 millions (+ 100.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 2,9 millions (+ 100.000)

- Street Fighter 6 : 2,4 millions (+ 500.000)

- Marvel VS Capcom Infinite : 2,2 millions (+ 100.000)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3 : 1,7 million (+ 100.000)



AUTRES SAGAS



- Dead Rising 3 : 3,4 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen (PC/PS3/360) : 3,2 millions (+ 100.000)

- Dead Rising 2 (PC/PS3/360) : 3,2 millions (+ 100.000)

- Ace Attorney Trilogy : 2,6 millions (+ 300.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen : 2,2 millions (+ 100.000)

- Capcom Arcade Stadium : 1,6 million (+ 300.000)

- Mega Man Legacy Collection : 1,5 million (+ 100.000)

- Mega Man X Legacy Collection : 1,1 million (+ 100.000)

- Capcom Arcade Stadium 2 : 1,1 million (nouveau million-seller)