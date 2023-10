Spider-Man 2 : Insomniac montre 2 autres costumes Spider-Man 2 : Insomniac montre 2 autres costumes

Insomniac a fait son apparition à la Comic-Con de New York, sans avoir besoin d'en montrer beaucoup plus sur Marvel's Spider-Man 2 tant l'essentiel de la communication est bouclée, mais les plus impatients repartiront tout de même avec deux visuels des différents (et nombreux) costumes à débloquer : Brooklyn 2099 et Kumo.



La sortie tombera dans 7 jours et votre serviteur vous donne rendez-vous ce lundi après-midi pour le test complet.