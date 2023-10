PS Plus : les prochains jeux Extra & Premium + arrivée du Cloud Gaming des jeux PS5

Sony a délivré la liste officielle de ses nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium pour le mois d'octobre, donc à télécharger à partir de mardi prochain (le 17), montrant encore une fois toute la pleine fiabilité du leaker de Dealabs.PS Plus Extra :PS Plus Premium :Et en parlant du PS Plus Premium, outre l'accès à une centaine de films depuis quelques jours via le service « Sony Pictures Core », les abonnés haut-de-gamme bénéficieront dès le 23 octobre des jeux PlayStation 5 en Cloud Gaming.En bonnes nouvelles :- Des centaines de titres PS5 compatibles (liste encore non disponible).- Une liste couvrant aussi bien les jeux PS Plus, ceux que vous avez acheté, les versions d'essai mais aussi quelques F2P parmi les plus populaires (…).- Options jusqu'en 4K/60FPS et HDR (+ options audio)- Possibilité de continuer à prendre des screens et des vidéos (jusqu'à 3 minutes).En mauvaises nouvelles :- Déploiement uniquement sur PlayStation 5 donc pour l'heure, incompatible avec le PC, la PS4 et tous les autres secteurs type smartTV et smartphone mais ça arrivera probablement, surtout vu les propos de Sony sur le sujet cette année.- Déjà évoqué mais il faut le rappeler : la PlayStation Portal est Remote Play PS5 mais ne peut ni exploiter le Cloud Gaming, ni nativement, ni même depuis une PS5.