Des licenciements chez Telltale Games, pendant que Bioware se fait attaquer en justice Des licenciements chez Telltale Games, pendant que Bioware se fait attaquer en justice

Décidément, la crise qui frappe l'industrie JV est au coeur de l'actualité ces derniers temps, et c'est aujourd'hui Telltale Games qui confirme une vague de licenciements dans ses effectifs déjà pas énormes, sans préciser le nombre. La boîte déclare néanmoins que tous les projets en cours restent en production, mais n'est pas capable de donner la moindre nouvelle. Genre The Wolf Among Us 2 que l'on espère néanmoins pour les Game Awards de décembre.



Pendant ce temps, Bioware se voit attaquer en justice par 7 des 50 employés mis à la porte en août dernier pour indemnités de travail bien inférieures à la législation en vigueur. Le développeur n'avait peut-être pas l'envie de lâcher 14 mois de salaire pour certains vétérans (soit 1 mois de salaire par année selon la loi), mais risque avec cette plainte de devoir s'exécuter avec dommages & intérêt en bonus.



D'ailleurs, sans être directement responsable, Bioware a causé indirectement il y a quelques jours 13 nouvelles pertes d'emploi : le studio a mis fin à son contrat avec le sous-traitant d'assurance qualité Keywords Studio (décidément, après Naughty Dog et Team17, on dirait que ce secteur n'est plus prioritaire), qui n'a pas eu d'autres choix que de licencier 13 employés suite à cette fin de partenariat. Quelle époque...