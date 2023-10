Final Fantasy XIV : vous pouvez désormais vous faire l'intégralité du scénario en solo

Square Enix vient de déployer la MAJ 6.5 deapportant tout ce que nous avions déjà précédemment évoqué, en plus d'une petite surprise. Le « Duty Support » a en effet eu droit à son upgrade pour y intégrer les donjons qui manquaient et c'est donc désormais officiel : vous pouvez maintenant faire l'intégralité du scénario deainsi que ses extensions (4 actuellement) en solo avec des compagnons IA.Un vrai argument pour ceux qui veulent se rapprocher d'une expérience à l'ancienne, surtout qu'il est possible d'y jouer gratuitement (au moins le jeu de base et les deux premières extensions) jusqu'au Level 70, chose que pourront d'ailleurs connaître les joueurs Xbox Series durant le printemps 2024 voire l'été (il y aura une bêta préalable).Rappelons que ce MMO pilier de Square Enix a déjà programmé sa cinquième extension pour l'été prochain, pendant que l'équipe promet que le « Duty Support » continuera d'être mis à jour.