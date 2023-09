Vous êtes fans de l'homme-araignée (quel que soit son identité derrière le masque) et il est difficile pour vous d'attendre encore plus un mois pour goûter aux arguments de? Alors ça vous fera encore plus mal d'apprendre que le jeu existe désormais dans sa forme finale, Insomniac Games annonçant son passage en GOLD.Plus qu'à produire les versions physiques jusqu'au 20 octobre… et préparer le patch Day One.