Après la gronde générale (et quelques menaces de mort), Unity tente de rassurer ses clients Après la gronde générale (et quelques menaces de mort), Unity tente de rassurer ses clients

A l'époque où il était parmi les sommets de l'organigramme Electronic Arts, John Riccitiello était parvenu à offrir à l'éditeur le statut de « pire entreprise américaine » aussi bien en 2012 qu'en 2013 (via USA Today). Depuis son arrivée chez Unity en 2014, l'homme entendait bien appuyer sa « réputation » et sans même parler de certains rapprochements suspects comme avec les experts de monétisation ironSource, Riccitiello a récemment fait très fort : monter contre lui la quasi-totalité des indépendants qui ont pourtant porté le moteur jusqu'à présent.



Pour rappel, l'actuel PDG de Unity (pour combien de temps d'ailleurs) avait sorti l'une des pires idées possibles de sa poche : faire payer aux développeurs une taxe « à l'installation ». En gros, si votre jeu a dépassé les 200.000 installations depuis sa sortie, il faudra cracher 0,20ct pour chaque nouvelle installation.



Et problème(s) :



- Si vous désinstallez votre jeu puis le réinstallez, ça compte pour une nouvelle installation (!).

- Cela inclus également les démos jouables (!!).

- Mais aussi les ventes style Humble Bundle ou même en bundle charité (!!!).



Et dernier point de détail : si le jeu est présent sur un service à abonnement style Game Pass et PS Plus… c'est le possesseur du service (donc ici Microsoft ou Sony) qui devront payer la taxe d'installation à Unity.



Bref, l'idée de merde par excellence, et il n'aura fallu que peu de temps pour voir plusieurs indépendants annoncer quitter Unity en urgence, pendant que Devolver sous-entendait de son côté être beaucoup plus « attentif » à ses partenariats (en gros, si le jeu est sous Unity, ils seront moins chauds à l'éditer) et que Massive Monster déclarait que Cult of the Lamb sera supprimé des stores le 1er janvier 2024.



Tout cela n'était que la partie visible de l'iceberg et après une réunion annulée suite à des menaces de morts anonymes et peut-être quelques coups de fil « amicaux » (Microsoft, Sony, Apple…), la semaine démarre avec un autre son de cloche : Unity annonce faire marche-arrière et va « modifier » ses plans, dont les détails ne seront donnés que dans quelques jours.



« Modifier », c'est loin d'être suffisant aux yeux de plusieurs indépendants qui continuent de pointer du doigt le manque de clarté et une totale perte de confiance.