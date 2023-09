Infinity Strash évoque ses modes annexes Infinity Strash évoque ses modes annexes

Parmi les jeux de la rentrée, bien que l'on parle quand même ici de la toute fin du mois (28 septembre), il y aura Infinity Strash : Dragon Quest Dai sur tous les supports mais sans version boîte (le progrès) et pour patienter, Square Enix nous en délivre de nouveaux visuels consacrés à deux modes secondaires, peu originaux mais toujours l'occasion de rentabiliser l'achat par la durée de vie.



Le premier, « Sanctuaire », se débloquera à un moment donné du mode principal et donnera accès à une donjon à la structure générée aléatoirement reposant sur le principe habituel du « Plus vous allez loin, plus les récompenses sont nombreuses (pour le mode histoire) mais en cas d'échec, vous perdez l'essentiel et devrez tout recommencer ».



Le mode Challenge, disponible uniquement après avoir terminé le scénario, vous proposera simplement de refaire les grands combats mais dans une difficulté rehaussée. Bref, comme vous l'avez compris, cette adaptation se base essentiellement sur ses combats qui ont donc tout intérêt à être de belle qualité.