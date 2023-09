Bilan UK (août 2023) : la PS5 toujours leader, et la Xbox Series qui tente de sauver son année Bilan UK (août 2023) : la PS5 toujours leader, et la Xbox Series qui tente de sauver son année

L'institut GFK fait le bilan UK du mois d'août avec une belle hausse du marché par rapport à l'été dernier, particulièrement grâce à la constante performance de la PlayStation 5 : +42 % comparé à juillet, et plus globalement +60 % pour les premiers mois de 2023 face à 2022.



On ne peut en dire autant des Xbox Series (-23 % sur l'année) qui avec l'approche de Starfield commencent néanmoins à relever la tête avec un petit mais notable +7 % par rapport à juillet. La Switch est la seule en baisse en août (-5 %, et -10 % sur l'année en cours).



Concernant le software, nous sommes en revanche en recul face aux données de 2022 mais il y a un très grand MAIS : Larian Studios fait partie des rares à ne pas communiquer ses chiffres, d'où l'absence de Baldur's Gate III sur PC alors que les retours l'auraient sans mal placer à la première place. Notons tout de même le retour de Red Dead Redemption (PS4/Switch) et bien entendu Armored Core VI qui effectue le meilleur lancement de l'histoire de la franchise.



1) FIFA 23

2) Armored Core VI

3) Grand Theft Auto V

4) Red Dead Redemption 2

5) Red Dead Redemption

6) Hogwarts Legacy

7) Grand Theft Auto Online

8) F1 23

9) Minecraft

10) COD Modern Warfare II