PlayStation ouvre ses portes à Roblox

On a beau attendre sans cesse de gros AAA qui s'afficheront chaque année lors de la cérémonie des Game Awards, il ne faut pas pour autant oublier qu'il existe à coté un marché massif de productions qui certes n'intéressent que trop peu les trentenaires et au-delà, mais dont vos rejetons ont eux entendu parler. Même qu'ils y jouent probablement.Et c'est ainsi que le titanse voit enfin confirmer sur supports PlayStation (déjà dispo sur PC, Xbox et mobile). Si ça ne vous parle pas, imaginez une gigantesque plate-forme communautaire où chacun peut créer ses petits jeux aux graphismes douteux, tout en plaçant un modèle économique à base de skins et objets dont l'entreprise prend une évidente part. 65 millions de personnes s'y adonnent chaque jour dans le monde (dont environ 50 % de pré-ado), etcompte bien gonfler cette donnée avec les quelques 100 millions d'utilisateurs PlayStation (en plus du Quest prochainement).De quoi sauver la situation de Roblox Corporation qui mise sur l'avenir plutôt que les bénéfices immédiats ? Car actuellement, c'est 2,2 milliards de dollars (sur un an) de CA, pour environ 930 millions de pertes...Pas encore de date de déploiement mais en attendant, sachez qu'un autre F2P à la popularité surprenante a été confirmée chez PlayStation, et c'est(le c/c de), désormais prévu chez Sony en même temps que sur Xbox. Et reste également à savoir quand.Maintenant la question à 100 millions : comment se fait-il que ces deux jeux visant majoritairement les jeunes n'ont jamais été annoncés sur Switch ?