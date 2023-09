Ratatan : bilan de la campagne Kickstarter

Retour sur la campagne Kickstarter dequi s'est achevée hier avec un indéniable succès : l'équipe composée d'anciens de la franchisesouhaitait l'équivalent de 137.000$ pour aider au développement, et ils en ont récolté finalement plus de 10 fois plus (1,5 million de dollars).De quoi rendre le projet plus ambitieux qu'au départ avec l'ajout de mini-jeux, d'un mode difficile, d'un nouveau type de personnage, la possibilité de se créer une base à développer, des compositions orchestrales et diverses collaborations incluant David Wise.Rendez-vous en 2025 pour une sortie sur l'intégralité des supports, précédé par une bêta PC au deuxième semestre 2024.