Bethesda n'a pas abandonné Redfall

On pensait que l'affaire était bouclée et que Bethesda avait tourné à jamais la triste page de Redfall, mais c'était sans compter l'envie pour Pete Hines de sauver un minimum la « mise », déclarant auprès de GamesIndustry que malgré l'absence d'informations sur le sujet (l'éditeur étant trop occupé sur la communication de Starfield jusque là), non, le jeu n'a pas été abandonné.



De fait, apprenons que l'upgrade 60FPS sur Xbox Series est toujours d'actualité et finira bien par arriver un jour ou l'autre, en plus d'autres correctifs et améliorations (pourquoi pas du contenu ?) afin de faire un jour de Redfall, on cite, « un bon jeu », pour la bonne et simple raison que selon Pete Hines, on ne peut pas laisser dans une corbeille un titre qui, même dans 10 ans, sera toujours présent dans le Game Pass.