GamesCom : ce sera 2h de conférence (+ nouveaux titres annoncés pour le show)

Pendant plusieurs jours, l'actualité fut calme, beaucoup attendant la GamesCom pour lâcher leurs informations et Geoff Keighley annonce que la conférence de ce mardi soir (20h00) durera 2h (en plus de 30 minutes de pré-show).2h30 pour étaler une cinquantaine de titres, on rappelle encore majoritairement déjà annoncés et attendus pour les 12 prochains mois à diverses exceptions près, et dont voici un aperçu du programme tout juste mis à jour :Bonus :- Bande-annonce du film Rebel Moon (Zack Snyder)