Charts US : la belle surprise Remnant II

C'est l'heure du point US grâce aux données fournies par Circana/NPD, permettant d'apprendre que pour le mois de juillet, rien n'a changé concernant la situation hardware :



- La PS5 reste première (unités vendues comme CA)

- La Switch reste deuxième (idem)

- La Xbox Series reste troisième (idem, forcément)



Bonus : ont fuité les données de NPD sur le bilan 2022.



1) Nintendo Switch : 5,83 millions d'unités vendues l'année dernière aux USA.

2) PlayStation 5 : 5,66 millions.

3) Xbox Series : 4,48 millions.





Sur le software :



- Remnant II fait une superbe entrée et montre la puissance de cette licence encore fraîche, spécialement édité par Gearbox Publishing.

- Même si cela reste à confirmer, Pikmin 4 devrait, avec le numérique, obtenir la statuette de meilleur lancement de la franchise.

- Exoprimal est sorti dans l'indifférence générale (n'oublions pas qu'il était proposé D1 dans le Game Pass PC & Xbox).

- Comme ailleurs, la mise à jour du matchmaking Xbox de Black Ops 2 (2012) a eu un très bel effet.





MEILLEURES VENTES POUR JUILLET 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Remnant II (NEW)

2. Diablo IV (-1)

3. Call of Duty : Modern Warfare II (+3)

4. Hogwarts Legacy (+1)

5. Final Fantasy XVI (-3)

6. Pikmin 4 (NEW)

7. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (-3)

8. Street Fighter 6 (-5)

9. Elden Ring (+7)

10. MLB The Show 23 (-2)



11. Star Wars Jedi : Survivor (-4)

12. Mario Kart 8 Deluxe (=)

13. Call of Duty : Black Ops II (+ 70 !!!)

14. Minecraft (=)

15. FIFA 23 (-4)

16. Exoprimal (NEW)

17. Marvel's Spider-Man (-8)

18. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (-8)

19. Dead Island 2 (-6)

20. Call of Duty : Black Ops III (-8)





MEILLEURES VENTES POUR 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (=)

3. Diablo IV (=)

4. COD Modern Warfare II (=)

5. Star Wars Jedi : Survivor (=)

6. Resident Evil 4 Remake (=)

7. MLB The Show 23 (=)

8. Dead Island 2 (=)

9. Final Fantasy XVI (=)

10. Street Fighter 5 (=)



Aucun changement dans le top 10 mais notez que Remnant II se place comme la 18e meilleure vente de l'année.