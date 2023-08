Starfield passe GOLD : poids PC/Xbox, pré-téléchargement et nouvelles informations

Les derniers points se mettent en place pourqui vient tout juste de passer GOLD (au moins, cela donne 3 semaines à Bethesda pour un patch Day One), et les petites connexions peuvent gagner du temps en lançant dès demain le pré-téléchargement sur Xbox Series et le Microsoft Store, pendant que les joueurs Steam devront attendre le 30 août pour faire de même.- 126Go sur Xbox Series X- 140Go sur PCEt on repart même avec des informations fraîches :- Possibilité d'obtenir des logements à nous dans différentes villes, certaines devant être obligatoirement achetées, mais d'autres pourront être obtenues dans le cadre de missions principales comme secondaires.- Les parents du personnage principal seront générés physiquement en fonction de ce que vous avez opté en créant votre héros ou héroïne.- Tout comme plusieurs C-RPG, il sera tout autant possible d'opter pour des traits et un passif afin de démarrer un personnage avec une « histoire » derrière lui, ou alors se contenter de prendre ce que Bethesda appelle un « anonyme » qui forgera son destin de A à Z au moment où vous le prendrez en main.- Certains objets sont typés « contrebande » et devront être cachés dans des modules spéciaux afin de passer les systèmes de sécurité autour des plus grosses colonies.- Même si ce n'est pas forcément réaliste, Bethesda a fait le choix d'une économie totalement fixe sur la valeur des objets, mais comme leurs autres RPG, le prix de vente/achat évoluera en fonction de compétences dédiées.- Se faire arrêter mènera à 3 choix : payer l'amende, tenter de fuir (tant pis pour la réputation) ou aller en prison, avec les malus qui iront avec.- Afin de ne pas rendre fou les joueurs, l'économie du jeu (routes commerciales, gestion des avant-postes…) sera à l'arrêt une fois le jeu éteint.- Déjà que le jeu sera long, Bethesda évitera d'imposer la multiplications des parties pour ne rien louper : que vous optiez pour un camp ou l'autre (et ça, ce sera obligatoire), vous pourrez agir en espion pour infiltrer l'opposant, et ainsi y accomplir les quêtes.- Il existera de nombreuses façons d'éviter les massacres (éloquence dans les dialogues, armes non létales…) mais il sera impossible de finir le jeu sans tuer personne.- Starfield se situant dans notre « monde », les principales religions monothéistes « existent » mais, probablement pour éviter les polémiques, ne seront pas mises en avant, laissant place à trois autres créés pour l'occasion : les athées convaincus dont la doctrine est que les humains doivent prendre soins les uns des autres, le Sanctum Universum qui prêche entre autres que Dieu est présent physiquement quelque part dans l'univers, et enfin les fanatiques de Va'ruum, majoritairement des ennemis.- Plus de 20 personnages complets pourront être recrutés pour votre équipage, dont 4 avec davantage d'importance dans le scénario principale. Les alliés n'augmenteront pas de niveau, mais auront d'entrée leurs rangs spécifiques avec avantages déjà débloqués.- Affecter des personnages aux avant-postes aura un coût (donc un salaire) mais là encore dans un soucis d'accessibilité (et de non prise de tête), il suffira de les payer une seule fois.