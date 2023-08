Pokémon : moins de jeux, plus de qualité ? Pokémon : moins de jeux, plus de qualité ?

Directeur d'exploitation des opérations de la Pokémon Company, Takato Utsunomiya a lâché auprès de ComicBook une déclaration qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd : reconnaissant le rythme effréné des sorties de jeux Pokémon pour permettre des livraisons « constantes », la société indique que les discussions se multiplient depuis quelques temps sur la haute possibilité de mettre un léger coup de frein face à des temps de développement de plus en plus longs et le besoin de rester « qualitatif ».



Peu diront le contraire après Epée & Bouclier et son manque de contenu, puis Ecarlate & Violet et ses bugs qui ont fait rire du monde, le tout englobé dans un rendu technique vieux de deux générations (plus de 20 millions de ventes chacun…).



On peut donc s'attendre à un éventuel ralentissement, au moins pour les épisodes principaux qui grâce au suivi et extensions se débarrasseront peut-être du cycle de 3 ans.