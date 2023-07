[RUMEUR] Atlus aurait un autre remake de Persona dans les cartons, encore à un stade très précoce [RUMEUR] Atlus aurait un autre remake de Persona dans les cartons, encore à un stade très précoce

Ceux qui suivent bien l'actualité Atlus savent que Persona 3 Reload a été leaké bien avant son annoncé, et c'est le même insider qui revient en ce début de semaine pour nous nous apprendre d'autres choses intéressantes.



En premier lieu, la main-team d'Atlus est totalement focus sur Persona 3 Reload et Persona 6, tandis que Persona 5 Tactica a été « fortement externalisé ». Un autre remake (Persona 4 ? Persona 2 ?) serait sur la table mais à un stade encore « très précoce » donc inutile de se montrer impatient pour l'instant.



Enfin, SEGA compterait faire de Persona 6 un tout nouvel élan mondial dans la franchise, donc bien au-delà de Persona 5 et ses actuels 9 millions de ventes (en comptant les nombreuses itérations/spin-off), permettant de rappeler, selon les mêmes sources, que Persona 6 serait prévu pour fin 2024 hors report, au départ comme une exclusivité PlayStation 5 avant de s'étendre à d'autres supports.