Need for Speed : un remake en 2024 de Most Wanted pour sauver la série ? Need for Speed : un remake en 2024 de Most Wanted pour sauver la série ?

L'actrice Simone Bailly s'est sûrement pris une petite claque sur les doigts en postant sur les réseaux sociaux, et sans rien demander à Electronic Arts, qu'un remake du Need for Speed : Most Wanted de 2005 arrivera en 2024, développé par Criterion.



Bailly étant l'une des doubleuses de l'original, on imagine du coup qu'elle a rempilé pour cette refonte destinée à sauver les meubles d'une franchise en perdition, dont même Criterion n'a rien pu faire après le relatif échec de Unbound (conduisant au départ de 5 vétérans du studio). On n'en voudra pas forcément à EA de faire dans le recyclage : depuis bientôt une décennie, le seul épisode ayant rencontré un bon succès critique était… le remaster de Need for Speed : Hot Pursuit.