Rise of the Ronin : un aperçu de la map et une pincée d'informations en fuite

On imagine que Rise of the Ronin se dévoilera pleinement durant un State of Play ou tout simplement pour le TGS 2023, mais attendre trop longtemps, c'est prendre le risque de se confronter à des fuites, et c'est ainsi que l'on obtient via Reddit un aperçu de la map en plus de quelques informations.



Outre la présence de compétences et techniques à débloquer (quelle surprise !) et d'un choix entre qualité/performance (inattendu !), le plus important restera que cette nouvelle licence est décrite comme un mélange entre Ghost of Tsushima (pour l'univers), Assassin's Creed (pour les nombreuses annexes) et Dark Souls évidemment à l'instar de NiOh et Wo Long, à un détail près : nous aurons des options de difficulté.



Dernier point et non des moindres pour renforcer les possibilités d'une présentation prochaine : le lancement tombera pour le premier trimestre 2024, sur PC et PlayStation 5.