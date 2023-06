WSJ : Google n'a pas abandonné l'idée du Cloud Gaming directement depuis Youtube WSJ : Google n'a pas abandonné l'idée du Cloud Gaming directement depuis Youtube

C'était l'un des grands fantasmes voulus par Google avec Stadia, et la mise à mort du service ne signifie pas la mise à la corbeille des diverses intentions « du futures », et c'est le Wall Street Journal qui affirme en ce début de semaine avoir mis la main sur un mail interne du GAFAM pour apprendre la mise en place de tests pour permettre de jouer à des jeux en Cloud directement depuis Youtube (aussi bien sur PC que mobile).



Cette fonctionnalité sous le nom de code « Playables » était en effet souhaité pour Stadia durant la campagne de communication, où l'on nous montrait un exemple de bande-annonce pour x produit avec à la fin, un simple bouton pour acheter le jeu et le lancer dans la seconde, voire tout simplement s'y essayer via une démo jouable.



A suivre comme on dit.